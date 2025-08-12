Maco Pazos: “El Nacional necesita 6 u 8 años para recuperarse de la crisis”

El presidente de El Nacional, Maco Pazos, se refirió sin filtros a la grave situación institucional que vive el club. En diálogo con Mundo Deportivo 104.1 FM, el directivo aseguró que la recuperación no será inmediata y que tomará “unos 6 u 8 años” estabilizar al equipo.

PUBLICIDAD

“Esta señora dejó quebrado al club”, expresó Pazos, responsabilizando directamente a la expresidenta Lucía Vallecilla por la crisis económica y administrativa que, según él, heredó su gestión.

Una de las peores crisis en la historia militar

El cuadro criollo enfrenta serios problemas financieros, con deudas y falta de recursos que han afectado todas las áreas del club. Pazos recalcó que “la situación es muy complicada y no se va a solucionar de la noche a la mañana”.

En lo deportivo, el panorama tampoco es alentador: El Nacional acumula cinco fechas sin ganar en la LigaPro, lo que lo pone en riesgo de caer al hexagonal del descenso. La dirigencia confía en que el equipo pueda reaccionar en las próximas jornadas para evitar un desenlace aún más crítico.