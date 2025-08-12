Delfín vs El Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga Pro

El próximo viernes 15 de agosto, a partir de las 19:00 horas, El Nacional visita a Delfín en el estadio Jocay, por el duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga Pro.

Así llegan Delfín y El Nacional

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Delfín en partidos de la Liga Pro

Delfín viene de empatar ante Macará por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 7 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de El Nacional en partidos de la Liga Pro

El Nacional llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Barcelona. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 2 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y El Nacional se quedó con la victoria por 3 a 2.





Próximos partidos de Delfín en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 26: vs Orense: 25 de agosto - 19:00 horas Fecha 27: vs Libertad: 1 de septiembre - 19:00 horas Fecha 28: vs U. Católica (E): 13 de septiembre - 16:30 horas Fecha 29: vs Técnico Universitario: Fecha y horario a confirmar Fecha 30: vs Independiente del Valle: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de El Nacional en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 26: vs Liga de Quito: 24 de agosto - 13:00 horas Fecha 27: vs Vinotinto Ecuador: 29 de agosto - 19:00 horas Fecha 28: vs Macará: 14 de septiembre - 12:00 horas Fecha 29: vs Emelec: Fecha y horario a confirmar Fecha 30: vs Mushuc Runa: Fecha y horario a confirmar

