Emelec no pudo en casa ante Deportivo Cuenca y empataron 1-1

Emelec y D. Cuenca empataron 1-1 en su duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro.

El marcador se abrió para Deportivo Cuenca con un gol de Jorge Ordóñez en el minuto 11 de la segunda mitad. Fue Luis Fernando León quien igualó para Emelec al convertir desde los doce pasos en el minuto 31 de la misma etapa.

El desempeño Jorge Ordóñez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Deportivo Cuenca mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 4 veces al arco contrario.

José Angulo fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Emelec mostró su mejor nivel, al rematar 4 veces al arco contrario.

El estratega de Emelec, Guillermo Duró, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Pedro Ortiz en el arco; Romario Caicedo, Diogo Bagui, Luis Fernando León y Jesús Castillo en la línea defensiva; Sergio Quintero, Alfonso Barco, Alexander González y Juan Pablo Ruiz Gómez en el medio; y Facundo Castelli y José Angulo en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Norberto Araujo salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Brian Bustos bajo los tres palos; Luis Gustavino, Eugenio Raggio, Agustín Gómez y Mateo Piedra en defensa; Mateo Maccari, Luis Estupiñán, Alejandro Tobar y Jeremy Chacón en la mitad de cancha; y Jorge Ordóñez y Alexis Rodríguez en la delantera.

Bryan Loayza Salazar fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio la Caldera.

En la siguiente jornada Emelec se enfrentará de visitante ante Técnico Universitario y D. Cuenca disputará el juego de local frente a Vinotinto Ecuador.

Cambios en Emelec

58' 2T - Salieron José Angulo por Maicon Solís y Sergio Quintero por José Cevallos 84' 2T - Salieron Alexander González por Jean Carlos Quiñónez y Facundo Castelli por Jaime Ayoví

Amonestados en Emelec:

33' 1T José Angulo (Conducta antideportiva), 47' 1T Facundo Castelli (Conducta antideportiva), 8' 2T Jesús Castillo (Conducta antideportiva), 28' 2T Luis Fernando León (Conducta antideportiva) y 51' 2T Jaime Ayoví (Conducta antideportiva)





Expulsado en Emelec:

11' 1T Juan Pablo Ruiz Gómez (Roja directa)





Cambios en Deportivo Cuenca

69' 2T - Salió Luis Estupiñán por Kliver Moreno

Amonestados en Deportivo Cuenca:

34' 1T Alexis Rodríguez (Discutir con un rival), 34' 1T Mateo Maccari (Conducta antideportiva), 20' 2T Luis Gustavino (Demorar el juego) y 21' 2T Alejandro Tobar (Conducta antideportiva)



