Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina, el anillo que le dio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso este lunes 11 de agosto, tras nueve años de relación y cinco hijos. La modelo compartió la feliz noticia junto a una fotografía del impresionante anillo de compromiso y la frase:

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, confirmando el nuevo paso en su historia de amor.

¿Cómo se conocieron y cuántos hijos tienen?

La historia comenzó en 2016, cuando se conocieron de forma casual en una boutique de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba y él era cliente. Desde ese momento su vínculo se fortaleció de manera natural, hasta convertirse en una de las parejas más sólidas del ámbito internacional.

Juntos forman una gran familia con cinco hijos: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y la pequeña Bella Esmeralda.

¿Qué sabemos del anillo de compromiso?

En la imagen que comparte Georgina —y que acompañó el anuncio en redes— destaca un imponente anillo, aunque los detalles técnicos como material, quilates o diseño preciso no han sido revelados por la pareja. La joya es el símbolo tangible de su compromiso y tiene una carga emocional muy fuerte tras casi una década de vida en común.