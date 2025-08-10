Sin goles, Macará y Delfín igualaron el partido

Macará y Delfín no lograron abrir el marcador y el partido correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro acabó en empate.

Dos remates de Maximiliano Juambeltz terminaron impactando en el palo y el delantero de Macará se quedó con las ganas.

Con 16 tiros al arco contrario, Macará fue el equipo que más remató durante el encuentro. Aún así, no logró convertir para quedarse con el triunfo: 9 disparó a los tres palos, 2 estrelló en el poste y 5 tiró afuera.

José Cárdenas tuvo una gran actuación. El portero de Delfín fue protagonista frente a Macará: contuvo 6 disparos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Ángel Ledesma. El atacante de Macará brilló patear 4 veces.

El DT de Macará, Guillermo Sanguinetti, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Cristian Correa en el arco; Toño Espinoza, Nahuel Arena, José Luis Marrufo y Luis Ayala en la línea defensiva; Gastón Blanc, José Luis Cazares, Mateo Viera, Pablo González y Jordán Mohor en el medio; y Ángel Ledesma en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Patricio Urrutia salió con una disposición táctica 3-6-1 con José Cárdenas bajo los tres palos; Edilson Cabeza, Mateo Burdisso y Nahuel Gallardo en defensa; Joaquin León, Jean Estacio, Juan Nazareno, Luis Castro, Carlos Cuero y Erick Mendoza en la mitad de cancha; y Jeremías Pérez Tica en la delantera.

Franklin Congo Viteri fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Macará enfrentará de visitante a Barcelona, mientras que Delfín jugará de local frente a El Nacional.

Cambios en Macará

45' 2T - Salieron Gastón Blanc por Martín Tello y Jordán Mohor por Janpol Morales 63' 2T - Salió Mateo Viera por Maximiliano Juambeltz 73' 2T - Salió Pablo González por Antony Chere

Amonestado en Macará:

15' 1T Toño Espinoza (Conducta antideportiva)





Expulsado en Macará:

35' 2T Guillermo Sanguinetti (Roja directa)





Cambios en Delfín

20' 1T - Salió Juan Nazareno por Maikel Reyes 59' 2T - Salió Erick Mendoza por Hancel Batalla 76' 2T - Salieron Jeremías Pérez Tica por Osmar Fernández y Joaquin León por Janus Vivar

Amonestado en Delfín:

38' 2T Luis Castro (Conducta antideportiva)



