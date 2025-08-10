Con un gol de penal, Técnico Universitario se quedó con la victoria 1-0 ante Vinotinto Ecuador en el estadio el Coloso de El Batán

Con un gol en solitario, Técnico Univ. se lleva un triunfo en su visita a Vinotinto, por la fecha 24 de la Liga Pro. Dixon Vera decidió el resultado del encuentro con un gol de penal en el minuto 21 del segundo tiempo y le dio el triunfo a Técnico Univ..

El delantero de Técnico Universitario Jean Carlos Blanco desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 58 del segundo tiempo.

Dixon Vera fue la figura del partido. El delantero de Técnico Universitario marcó 1 gol y remató al arco contrario en 2 oportunidades.

También fue importante Lisandro Mitre. El arquero de Vinotinto Ecuador fue fundamental por atajar 7 disparos.

El director técnico de Vinotinto, Juan Grabowski, planteó una estrategia 3-6-1 con Lisandro Mitre en el arco; Gian Nardelli, Alan Aguirre y Iago Iriarte en la línea defensiva; Luis Gómez, Kevin Coba, Madison Julio, Ariel Mina, Danny Luna y Romario Ibarra en el medio; y Rafael Monti en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Geovanny Cumbicus se pararon con un esquema 4-5-1 con Yhonatann Yustiz bajo los tres palos; Elvis Patta, Jordan Ponguillo, Mateo Pérez y Marlon Medranda en defensa; Tomson Minda, Vicente Torres, Juan Jiménez, Miguel Perea y José Andrade en la mitad de cancha; y Jean Carlos Blanco en la delantera.

El árbitro Robert Cabrera Cantos fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Vinotinto visitará a Deportivo Cuenca y Técnico Univ. jugará de local frente a Emelec en el estadio Bellavista.

Cambios en Vinotinto Ecuador

61' 2T - Salió Madison Julio por Christian Larotonda 70' 2T - Salieron Gian Nardelli por José Lugo y Kevin Coba por Alexis Melo 83' 2T - Salieron Ariel Mina por Kevin Ushiña y Danny Luna por Edwin Rodríguez

Amonestado en Vinotinto Ecuador:

10' 1T Gian Nardelli (Conducta antideportiva)





Cambios en Técnico Universitario

45' 2T - Salieron Miguel Perea por Roberto Luzarraga y José Andrade por Dixon Vera 86' 2T - Salió Tomson Minda por Bryan Corozo 91' 2T - Salió Jean Carlos Blanco por Elian Carabalí 94' 2T - Salió Juan Jiménez por Fabian Cuero

Amonestados en Técnico Universitario:

24' 1T Marlon Medranda (Conducta antideportiva), 39' 1T Mateo Pérez (Conducta antideportiva) y 48' 2T Elian Carabalí (Conducta antideportiva)



