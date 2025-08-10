Bolívar vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Por el partido correspondiente a la llave 5 de la Copa Sudamericana, Bolívar juega ante Cienciano el miércoles 13 de agosto. El duelo se disputa desde las 17:00 horas, en el estadio el coloso de Miraflores.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jhon Ospina Londoño.

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio) Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo) Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril) Fase de Grupos: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril) Fase de Grupos: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo) Fase de Grupos: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo) Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

Horario Bolívar y Cienciano, según país