Independiente del Valle vs Mushuc Runa: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Sudamericana

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, que se jugará el martes 12 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil. Dirige Gery Vargas Carreño.

Por Data Factory

Ind. del Valle y Mushuc Runa se enfrentan el próximo martes 12 de agosto por la llave 7 de la Copa Sudamericana. El partido se jugará desde las 19:30 horas en el estadio Banco Guayaquil.

Gery Vargas Carreño fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
  1. Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  2. Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
Los resultados de Mushuc Runa en partidos de la Copa Sudamericana
  1. Primera Fase: Mushuc Runa 2 vs Orense 1 (5 de marzo)
  2. Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Palestino 2 (3 de abril)
  3. Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Mushuc Runa 2 (9 de abril)
  4. Fase de Grupos: Mushuc Runa 3 vs Unión 0 (23 de abril)
  5. Fase de Grupos: Mushuc Runa 1 vs Cruzeiro 1 (7 de mayo)
  6. Fase de Grupos: Unión 0 vs Mushuc Runa 1 (13 de mayo)
  7. Fase de Grupos: Palestino 0 vs Mushuc Runa 2 (28 de mayo)
Horario Independiente del Valle y Mushuc Runa, según país
  1. Argentina: 21:30 horas
  2. Colombia y Perú: 19:30 horas
  3. Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  4. Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

