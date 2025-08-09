Deportes

América de Cali vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo América de Cali vs Fluminense, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 12 de agosto a las 19:30 horas. Cristián Garay Reyes será el árbitro del partido.

Por Data Factory

Los Diablos Rojos reciben a Fluminense el próximo martes 12 de agosto. El partido correspondiente a la llave 4 de de la Copa Sudamericana se jugará desde las 19:30 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana
  1. Primera Fase: Junior 2 vs América de Cali 2 (3-4 en penales a favor de América de Cali) (6 de marzo)
  2. Fase de Grupos: Racing (U) 1 vs América de Cali 3 (2 de abril)
  3. Fase de Grupos: América de Cali 1 vs Corinthians 1 (8 de abril)
  4. Fase de Grupos: Huracán 0 vs América de Cali 0 (23 de abril)
  5. Fase de Grupos: Corinthians 1 vs América de Cali 1 (6 de mayo)
  6. Fase de Grupos: América de Cali 0 vs Huracán 0 (14 de mayo)
  7. Fase de Grupos: América de Cali 1 vs Racing (U) 1 (27 de mayo)
  8. Playoff Octavos: Bahia 0 vs América de Cali 0 (15 de julio)
  9. Playoff Octavos: América de Cali 2 vs Bahia 0 (22 de julio)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana
  1. Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  2. Fase de Grupos: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)
  3. Fase de Grupos: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)
  4. Fase de Grupos: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)
  5. Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)
  6. Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
Horario América de Cali y Fluminense, según país
  1. Argentina: 21:30 horas
  2. Colombia y Perú: 19:30 horas
  3. Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  4. Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

