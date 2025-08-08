¿Jugadores del Mushuc Runa no recibirán sueldo si no ganan?

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, volvió a sacudir el fútbol ecuatoriano con fuertes declaraciones sobre el rendimiento de su equipo. Luego de la reciente derrota frente a Universidad Católica, el dirigente aseguró públicamente que los sueldos de los jugadores estarán condicionados a las victorias.

PUBLICIDAD

“No podemos seguir manteniendo jugadores que no dan resultados. Si ganan, hay sueldo. Si pierden, ya saben a lo que se atienen”, declaró Chango.

¿Qué motiva esta decisión de Mushuc Runa?

El club ha tenido un desempeño irregular en la temporada 2025 de LigaPro, acumulando derrotas y con bajo rendimiento colectivo. Ante esto, Chango —conocido por su estilo directo y administración austera— manifestó que no seguirá permitiendo que el club invierta en una plantilla que no responde en la cancha:

Chango reveló que ya han multado al plantel y que “lo seguirán haciendo así pierdan la categoría”. Pese a que el equipo indígena afronta los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, en la LigaPro es último con 17 puntos y acumula 12 partidos sin ganar, situación que agudiza su crisis.

“Pensándolo bien, es mejor no estar al día, ya que a los jugadores eso los relaja, es mejor estar atrasados cuatro o cinco meses. Eso creo que le ha de gustar a muchos jugadores, digo, por lo que pasa en Mushuc Runa y los resultados (negativos)”.

¿Es legal condicionar el sueldo al rendimiento deportivo?

En el marco legal ecuatoriano e internacional, los jugadores profesionales tienen derecho a recibir su salario acordado por contrato, independientemente del rendimiento deportivo. Cualquier incumplimiento podría ser motivo de sanciones ante la FEF o FIFA.

Sin embargo, las declaraciones de Chango no son nuevas. En años anteriores ha realizado movimientos similares para presionar al plantel, como suspender pagos o aplicar sanciones internas.