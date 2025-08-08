Emelec vs Deportivo Cuenca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga Pro

El juego entre Emelec y Deportivo Cuenca se disputará el próximo lunes 11 de agosto por la fecha 24 de la Liga Pro, a partir de las 16:00 horas en el estadio la Caldera.

Así llegan Emelec y Deportivo Cuenca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Emelec en partidos de la Liga Pro

Emelec ganó por 2-1 el juego pasado ante Libertad. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Deportivo Cuenca en partidos de la Liga Pro

El anterior partido disputado entre Deportivo Cuenca finalizó en empate por 1-1 ante Macará. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 2 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 9.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 3 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y Emelec lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bryan Loayza Salazar.





Próximos partidos de Emelec en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 25: vs Técnico Universitario: 17 de agosto - 15:30 horas Fecha 26: vs Independiente del Valle: 24 de agosto - 15:30 horas Fecha 27: vs Aucas: 30 de agosto - 19:00 horas Fecha 28: vs Barcelona: 14 de septiembre - 17:30 horas Fecha 29: vs El Nacional: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Deportivo Cuenca en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 25: vs Vinotinto Ecuador: 18 de agosto - 19:00 horas Fecha 26: vs Manta F.C.: 23 de agosto - 16:30 horas Fecha 27: vs Orense: 31 de agosto - 15:30 horas Fecha 28: vs Técnico Universitario: 14 de septiembre - 14:00 horas Fecha 29: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Emelec y Deportivo Cuenca, según país