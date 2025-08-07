MisterChip respalda a Pacho, la molestia del especialista internacional de fútbol

El estadístico español Misterchip desató comentarios polémicos tras la difusión de los nominados al Balón de Oro 2025: “Casi meten en la lista al utilero del PSG y dejan fuera a Pacho… no sé qué fútbol ve esta gente”, dijo en un tuit que rápidamente se viralizó.

La frase hizo referencia a la amplia presencia de jugadores del PSG —nueve en total— en una selección que dejó fuera a figuras emergentes como el ecuatoriano William Pacho, aún suspendido tras su expulsión en el Mundial de Clubes.

¿A qué se refería Misterchip con su crítica?

Misterchip fustigó el desigual peso del PSG en la nómina, comparando de manera irónica la exclusión de Pacho, quien ganó la Liga de Campeones con el club, con la posibilidad de incluir a un utilero.

Esta crítica conecta con la polémica generada por las sanciones de FIFA que impidieron su participación en semifinales y posibles finales, hecho que pudo afectar su visibilidad en el proceso de nominación.

¿Cuál es el contexto real detrás de la lista de nominados?

La revista France Football anunció 30 nominados masculinos, destacando a nueve jugadores del PSG —incluido el favorito Ousmane Dembélé— frente a solo tres representantes del Barcelona como Lamine Yamal, Pedri y Lewandowski, y tres del Real Madrid entre ellos Mbappé y Bellingham. Pacho, un defensor ecuatoriano clave para el equipo, fue excluido pese a su rendimiento sólido esta temporada.

¿Cuál ha sido la reacción en redes y medios?

La crítica de Misterchip ha generado debate: algunos usuarios compartieron memes y burlas mientras otros defendieron la nominación basada en rendimiento estadístico y títulos obtenidos.

La controversia también ha reavivado el debate sobre criterios de selección: ¿priorizar rendimiento colectivo o méritos individuales? Hasta ahora, ningún representante del PSG o de Francia Football ha respondido directamente a estas declaraciones.