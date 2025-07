Así lucía Diogo Jota cuando conoció al amor de su vida Rute Cardoso

Diogo Jota y Rute Cardoso construyeron un amor de toda la vida que culminó en boda el 22 de junio de 2025, tras más de una década de relación iniciada en la adolescencia, y luego decidieron formar una familia con tres hijos (Dinis, Duarte y una hija nacida en noviembre de 2024) .

¿Cómo se conoció la pareja?

La pareja se conoció en 2012 en su instituto en Oporto , iniciando una relación en 2013 que ha perdurado por 12 años. Se comprometieron en julio de 2022 con una emotiva propuesta junto a un lago, y dieron el “sí, quiero” en una boda íntima en su ciudad natal, con familiares y amigos más cercanos .

Diogo Jota y Rute Cardoso. Captura de pantalla.

Rute siempre mantuvo un perfil discreto, pero se convirtió en el pilar emocional de Jota durante su ascenso desde el FC Porto hasta Liverpool. En junio de 2024 anunciaron la llegada de su tercera hija, sumándose a Dinis (2021) y Duarte (2023), consolidando un hogar lleno de estabilidad y cariño.

Español medios describen la familia como un núcleo basado en “complicidad y apoyo constante”, con Rute presente en momentos clave: entrenamientos, celebraciones de títulos y momentos de descanso.

Una boda antes de la tragedia

La boda tuvo lugar apenas 11 días antes del accidente fatal ocurrido el 3 de julio en Zamora, España, accidente que terminó con la vida de Jota y su hermano André. Ese evento nupcial fue celebrado con gran emotividad: Rute compartió en Instagram un video con la leyenda “A day we will never forget”, y Jota respondió: “I’m the lucky one”.

La historia de Diogo y Rute representa un ejemplo de amor de juventud que prosperó en el mundo profesional de él. Su boda y el nacimiento de sus tres hijos sellaron un capítulo familiar que fue trágicamente truncado días después, generando conmoción en el fútbol mundial y profunda empatía en Portugal e Inglaterra, donde Liverpool declaró duelo y clubes rivales respetaron un minuto de silencio.