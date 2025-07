Los millones que ganó Ilia Topuria en UFC 317

En UFC 317, celebrado el 28 de junio en Las Vegas, Ilia Topuria se coronó campeón ligero y lideró el ranking salarial con aproximadamente US3,54 millones —incluyendo garantía de US$750 000, US2,7 M en PPV y US$50 000 por Performance of the Night—, seguido por Alexandre Pantoja (US1,74 M) y Charles Oliveira (US$1,32 M) .

Desglose de las bolsas principales:

Ilia Topuria : US$750 000 de base, USD 2,7 M por PPV, más USD 42 000 en patrocinios y USD 50 000 de bono, totalizando USD 3,54 M.

: US$750 000 de base, USD 2,7 M por PPV, más USD 42 000 en patrocinios y USD 50 000 de bono, totalizando USD 3,54 M. Alexandre Pantoja : USD 500 000 garantizados y USD 1,2 M por PPV, suman USD 1,74 M.

: USD 500 000 garantizados y USD 1,2 M por PPV, suman USD 1,74 M. Charles Oliveira : USD 500 000 base, USD 850 000 por PPV, y USD 32 000 de patrocinios, total USD 1,32 M.

: USD 500 000 base, USD 850 000 por PPV, y USD 32 000 de patrocinios, total USD 1,32 M. Kai Kara‑France : USD 400 000 base + USD 500 000 PPV + US$32 000 patrocinio = USD 932 000.

: USD 400 000 base + USD 500 000 PPV + US$32 000 patrocinio = USD 932 000. Otras bolsas destacadas: Gregory Rodrigues ganó US$261 000 (incluye US$200 000 base y USD 50 000 bono), Beneil Dariush y Renato Moicano rondaron USD 296 000 y USD 271 000 respectivamente.

Además, Joshua Van y Brandon Royval recibieron USD 50 000 cada uno por “Fight of the Night”, y Topuria y Rodrigues se llevaron USD 50 000 por “Performance of the Night”.

En total, UFC 317 distribuyó más de USD 8 millones en purses según Sporty Salaries, otorgando la mayor bolsa al campeón invicto de 26 años, quien refuerza su reputación como el mejor libra por libra y figura top de la empresa