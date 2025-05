Isaac del Toro hace de menos al campeón olímpico Richard Carapaz

A sus apenas 21 años, el mexicano Isaac del Toro se perfila como uno de los grandes exponentes del ciclismo mundial. Actualmente, posee la maglia rosa y con ello su liderato en el Giro de Italia donde Richard Carapaz es su máximo rival.

El ‘Torito’ ha comenzado a tener participaciones notables, pero hasta el momento ninguna victoria significativa que lo catapulte como uno de los mejores o más destacables del mundo. No obstante, se atrevió a ningunear a la ‘Locomotora’.

El tricolor ya con una basta experiencia, a sus 32 años, ha conseguido el Giro de Italia (2019), segundo lugar en el Giro de Italia, tercer lugar en el Tour de Francia y segundo lugar en la Vuelta a España.

De igual manera hizo podio en la Volta Cataluña y triunfó en la Vuelta a Suiza. Por si eso no fuera suficiente, consiguió el oro olímpico en Tokio 2020+1.

Palabras de Isaac del Toro

“Han intentado atacar a cada oportunidad. Esperemos estar mental y físicamente listos, veremos cómo se dan los próximos días. Siendo honesto, espero que ataquen en cada ascenso, no sería una sorpresa, aunque claro que el cierre es más importante”, declaró Isaac tras la etapa del jueves.

“Espero estar delante y tener las mejores piernas de mi carrera. Veremos cómo se dan las dos etapas, pero quiero estar adelante”.

“Creo que no doblegué a nadie. Cada uno estaba con sus tácticas y nosotros pudimos acertar con lo que pasaría en la etapa de hoy. Tuve la confianza en mí para hacer las cosas. Carapaz es un gran corredor, pero no creo que sea un gran rival, porque todos son superbuenos y están a un nivel muy alto. Obviamente, él es un corredor muy fuerte. Para mí es difícil asimilar que a veces salgo a ataques de corredores como Bernal. Algún día me confiaré, algún día perderé, pero forma parte de la vida y tengo que aprender a no sufrir tanto por ello”, comentó sobre su duelo ante Carapaz.

Este viernes 30 y sábado 31 de mayo se ejecutraan las últimas etaas de alta montaña donde se demostrará si las piernas del mexicano son tan fuertes como sus palabras.