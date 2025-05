Ilia Topuria e Islam Makhachev protagonizaron un round en X

El conflicto entre Islam Makhachev e Ilia Topuria tendrá que esperar para verse en un octágono, pero ello no puede evitar que intercambien palabras en las redes sociales. El mejor libra por libra de la UFC no tardó en responder las acusaciones del ‘Matador’.

¿Qué dijo Topuria?

“Es el mayor hipócrita que yo haya visto jamás. A mí me decía que no me quería dar la oportunidad porque era el chico pequeño, y ahora el chico pequeño es él, que busca la misma oportunidad que yo estaba buscando. Entonces es como que criticaba una decisión, una acción mía, cuando ahora hace lo mismo. No he visto tanta hipocresía en mi vida”, arremetió Topuria, en la rueda de prensa de WOW 19, para ABC MMA.

Por supuesto, el número 3 en el ranking mejor libra por libra acotó un conjunto de palabras para el clan daguestaní.

“A mí me tenía que dar las gracias Ali (el representante de Makhachev) por no haberle metido una paliza a su estrella y que en el día de hoy, que todavía tenga un valor y que tenga algo de credibilidad, es gracias a mi porque lo han sacado desde la puerta trasera. Porque todos lo saben, era la pelea que todo el mundo quería ver y yo estaba dispuesto a hacerla”.

Respuesta en X

Islam aprovechó estas palabras para indicar que si llega a ganarle a Oliveira, Topuria tendrá esa anhelada pelea que lo catapultaría a la inmortalidad de este deporte.

“La diferencia entre tú y yo es que yo arrasé en mi división y pasé a la siguiente, pero tú te alejaste de dos contendientes que tuvieron 5-9 victorias consecutivas en la división de peso ligero. No eres nadie en la división de peso ligero, solo un bocazas de España con un buen corte de pelo. Consigue una victoria y podemos hablar, chico”, escribió el pupilo de Khabib Nurmagomedov.

No obstante, la autodenominada ‘Leyenda’ no se quedó callado y replicó con mayor agresividad: “la diferencia entre tú y yo es que yo soy un hombre y tú un cobarde. Yo hablo y lucho. Tú hablas y te escondes. Huye lejos, sin dejar rastro”.