CONMEBOL - Copa Libertadores: Cerro Porteño vs Sporting Cristal Grupo G - Fecha 3

Sporting Cristal y Cerro Porteño se enfrentarán en el estadio la Nueva Olla el próximo jueves 24 de abril desde las 19:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo G del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025.

Así llegan Cerro Porteño y Sporting Cristal

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores

Cerro Porteño viene de caer por 0 a 1 frente a Palmeiras.

Últimos resultados de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores

Sporting Cristal perdió ante Bolívar por 0 a 3.

Un repaso por el historial de los últimos 4 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de abril, en el torneo Copa Libertadores 2003, y Cerro Porteño se llevó la victoria por 1 a 0.

Los coleros del grupo tienen que levantar su nivel para no quedar al margen de la disputa por avanzar de etapa. C. Porteño es tercero con 3 puntos. Sp. Cristal está último y no logró cosechar unidades.

Esteban Ostojich fue designado para controlar el partido.





Próximos partidos de Cerro Porteño en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

Grupo G - Fecha 4: vs Palmeiras: 7 de mayo - 19:30 horas Grupo G - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 13 de mayo - 21:00 horas Grupo G - Fecha 6: vs Bolívar: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

Grupo G - Fecha 4: vs Bolívar: 7 de mayo - 21:00 horas Grupo G - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 13 de mayo - 21:00 horas Grupo G - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Cerro Porteño y Sporting Cristal, según país