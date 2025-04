WWE en Sudamérica, ¿cuándo podría llegar a Ecuador?

(WWE/WWE via Getty Images)

La mayor empresa de wrestling del mundo está lista para cumplir con shows en México y Sudamérica. La gran cantidad de fanáticos ha llevado a contemplar esta opción al gerente creativo Triple H, y Ecuador puede estar en el radar.

En el 2016 fue la última vez que un show de la WWE estuvo presente en Quito, Ecuador. Prácticamente, una década después pueden volver los mejores representantes de la lucha libre a la mitad del mundo.

Tal y como lo hizo con territorio europeo, la gira se contemplaría después de Royal Rumble y como un preámbulo a Wrestlemania con ello las promos pueden involucrar a personajes de la talla de CM Punk, Seth Rollins, Roman Reings y Cody Rhoades.

Entre marzo y abril del 2026 son las fechas contempladas para una futura visita para territorio de América Latina. Además, estos shows serán transmitidos por Netflix debido a la alianza con la empresa TKO.

¿Puede Ecuador albergar a la WWE?

Metro Ecuador consultó a un especialista en montar eventos, el cual indicó que existen ciertas dificultades al no contar con una arena de este tipo de proporciones. No obstante, el montaje del show es uno de los mayores retos.

Sumado a esto, es evidenciar el costo de las entradas y la promoción que corresponda la organización del mismo.

Actualmente, WWE está a vísperas del evento más grande: Wrestlemania. El mismo se realizará en Las Vegas. Las luchas estelares comprenden a Seth Rollins vs Roman Reigns vs CM Punk (noche 1) y Cody Rhoades vs John Cena (noche 2).