Segundo Castillo revela al verdadero culpable de la derrota de Barcelona SC

El elenco de Barcelona SC cayó, por segunda ocasión en el campeonato ecuatoriano de fútbol. El Orense dio un golpe de autoridad y triunfó 3-1 sobre el elenco ‘Canario’, lo cual lo mantiene compartiendo la punta del torneo con Independiente del Valle y Vinotinto; todos con 15 unidades.

El entrenador Segundo Alejandro Castillo habló en rueda de prensa y se refirió al “verdadero culpable” de este tropiezo. A la par, se justificó de su planteamiento táctico para doblegar al conjunto representativo de Machala.

Palabras de Segundo Alejandro Castillo

“Tenemos que aceptar que no fue uno de nuestros mejores partidos defensivamente. Intentamos pero no fuimos claros, hay que seguir mejorando para los próximos encuentros “, dijo Castillo.

“No voy a sacrificar a mis jugadores por un resultado, tenemos que despertar, trabajar en la semana para enfrentar a Nacional y sacar los tres puntos en casa. Si me tienen que cuestionar no hay ningún, lo acepto, yo me hago responsable de cualquier error”, continuó Segundo Castillo.

Próximos partidos de Barcelona SC

El elenco ‘Torero’ tiene un partido complicado contra Nacional por al novena fecha de la Liga Pro. Además, cuenta con un cotejo pendiente con Liga de Quito, sumado a su participación del 22 de abril ante Universitario de Perú.