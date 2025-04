Jude Belligham revela la palabra más usada en el vestuario del Real Madrid

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, aseguró este martes que, tras la dura derrota por 3-0 en Londres, el equipo empezó a creer ya en el autobús en una remontada ante el Arsenal, y reconoció que es la palabra más repetida los últimos días en el vestuario madridista.

PUBLICIDAD

La palabra más repetida en el vestuario del Real Madrid.

“Remontada es la palabra más repetida en el vestuario. He visto un millón de vídeos que nos motivan mucho. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid”, aseguró Bellingham en la rueda de prensa.

Jude Bellingham. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images) (Florencia Tan Jun/Getty Images)

“Emilio (Butragueño) nos ha hablado alguna vez de un partido ante el Anderlecht, un 6-1. He visto vídeos en TikTok, la fuente donde bebo estos días. He visto las más recientes, las más añejas, queremos ser partes de esto y añadir historia al club. No hay nada que no hayamos hecho en la ‘Champions’ y mañana es una oportunidad muy importante para marcar el futuro”, valoró.

Tras digerir el duro golpe del Emirates Stadium, Bellingham describió el nacimiento del sentimiento de remontada: “Sinceramente, después del partido es complicado porque analizas lo que no has hecho bien y ves que va a ser complicado, pero hemos tenido experiencias anteriores y se contagia en el vestuario. Fue prácticamente inmediato, en el autobús ya creíamos en seguir en la competición”.

El inglés aseguró que los futbolistas valoran a la afición del Bernabéu como “el jugador número doce” y sienten “su energía” en momentos especiales como las remontadas.

Prometió dar todo lo que tiene, tanto él como sus compañeros, en el terreno de juego en la búsqueda de un triunfo por más de tres tantos de diferencia.

PUBLICIDAD

Jude Bellingham. (Photo by David Ramos/Getty Images) (David Ramos/Getty Images)

“Nos hace confiar las historias del club, los seguidores que lo darán todo en una noche mágica de Champions en el Bernabéu. Jugamos mal en Londres y sabemos que podemos hacer las cosas mucho mejor. Seguimos teniendo opciones, hay que aumentar el nivel de atención y confianza”, analizó.

Convencido del cambio de imagen que dará el Real Madrid, Jude ve al equipo preparado para lograr una proeza. “No puedes entrar en un partido como este sin estar al cien por cien. No hay nada más para nosotros. Nuestra única motivación es la remontada. Estamos listos y preparados para que llegue el momento”.