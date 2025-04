UFC 314 Alexander Volkanovski vs Diego Lopes: donde ver la pelea, horarios y pronósticos

Un evento no apto para cardíacos se realizará este sábado 12 de abril en el Kaseya Center, en Miami. Alexander Volkanovski se enfrentará contra Diego Lopes por el título vacante de peso pluma de UFC.

PUBLICIDAD

Dónde ver UFC 314

La cartelera se podrá disfrutar por ESPN y Disney+. Entre las pugnas más atractivas están: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes; Yan Xiaonan vs Virna Jnadiroba; Bryce Mitchell vs Jean Silva; Yair Rodriguez vs Patricio Pitbull; y Michael Chandler vs Paddy Pimblett.

Respecto a los horarios, la cartelera estelar arrancará a las 21:00 de este sábado 12 de abril. La pelea principal se podrá visualizar cerca de las 23:40 para Ecuador.

Pronósticos

Alexander Volkanovski vs Diego Lopes: triunfo para ‘The Great’.

Michael Chandler vs Paddy Pimblett: triunfa el inglés Pimblett.

Bryce Mitchell vs Jean Silva: gana Jean Silva.

Yan Xiaonan vs Virna Jnadiroba: triunfa Yan Xiaonan.

Yair Rodriguez vs Patricio Pitbull: victoria para ‘El Pantera’.

The Great regresa por el título

Después de un año de ausencia, el australiano busca recuperar su cinturón después de ser noqueado por Ilia Topuria. El título ha quedado vacante después de que ‘El Matador’ escaló a peso ligero para conquistar una nueva categoría donde el gran monarca es Islam Makhachev.