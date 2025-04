Triste historia: Hincha de Barcelona SC viajó desde España a Argentina y no se enteró que se jugaba sin público

River Plate vs. Barcelona SC por Libertadores

River Plate y Barcelona SC se enfrentaron por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 en el imponente Estadio Más Monumental de Buenos Aires, con capacidad para 85 018 espectadores. Sin embargo, el encuentro se disputó sin público debido a una sanción impuesta por la Conmebol.

Hincha de Barcelona SC viajó desde España sin saber que el partido era sin público

El medio argentino TyC Sports encontró a un hincha de Barcelona SC en los exteriores del Monumental intentando ingresar al partido. El fanático, vestido con la camiseta de los ‘toreros’ dijo:

“No me enteré de que era sin público; yo vengo desde España y, lamentablemente, no me enteré”.

Según relató dijo que su visita de tres días a Buenos Aires coincidía con el partido y quiso aprovechar la ocasión para apoyar a su equipo. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que no había entradas a la venta, debido a la sanción ya mencionada.

“Me dio un algo cuando me enteré de que justo este partido era sin público”, dijo con resignación.“Pero bueno, me llevo eso de que he venido al Más Monumental y ya tengo algo para contar”, concluyó entre risas.

¿Por qué River Plate jugó sin público en Copa Libertadores 2025?

La Conmebol sancionó a River Plate el pasado 3 de diciembre de 2024 con una multa económica y la prohibición de disputar su primer partido como local sin público en la Libertadores 2025. Esta medida fue tomada como consecuencia del uso excesivo de pirotecnia en la semifinal de vuelta del torneo anterior, jugada el 29 de octubre en el Monumental.

River Plate comparte grupo con Barcelona SC, Independiente del Valle y Universitario

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 se realizó el 17 de marzo de 2025 en Luque, Paraguay, donde la Conmebol estableció el calendario oficial. River Plate fue cabeza de serie del Grupo B, compartiendo grupo con:

Barcelona Sporting Club (clasificado desde las fases preliminares)

(clasificado desde las fases preliminares) Independiente del Valle

Universitario de Deportes