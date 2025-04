Flamengo se quedó con las manos vacías ante Central Córdoba (SE) y perdió por 2 a 1

En la fecha 2 del grupo C del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, el Ferroviario derrotó 1-2 a Flamengo, en el partido correspondiente a la fecha 2 del grupo C del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025. El gol inicial llegó al minuto 23 del primer tiempo cuando Leonardo Heredia remató desde los doce pasos para marcar el 1-0. Tiempo después, José Florentín pudo alargar la diferencia con una anotación de cabeza en el minuto 43 de la misma mitad. El descuento para Flamengo fue obra de Nicolás De La Cruz (15' de la segunda etapa) después de un remate de pelota parada. No obstante, el tiempo disponible no fue suficiente.

Flamengo contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Bruno Henrique terminó impactando en el palo.

Aunque perdió, Flamengo fue superior en cuánto a posesión de balón en la cancha (72%) y cantidad de remates (20) frente a Central Córdoba (SE).

El desempeño José Florentín lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Central Córdoba (SE) metió 1 gol, efectuó 19 pases correctos, recuperó 5 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

También tuvo buen desempeño Nicolás De La Cruz. El volante de Flamengo anotó 1 gol y realizó 85 pases correctos.

El DT de Flamengo, Filipe Kasmirski, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Agustín Rossi en el arco; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro en la línea defensiva; Evertton, Nicolás De La Cruz, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique en el medio; y Juninho Vieira en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Omar De Felippe salió con una disposición táctica 4-3-3 con Alan Aguerre bajo los tres palos; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero y Braian Cufré en defensa; Iván Gómez, Jonathan Galván y José Florentín en la mitad de cancha; y Matías Perelló, Leonardo Heredia y Luis Angulo en la delantera.

Cristián Garay Reyes fue el árbitro escogido para el partido en el estadio el Maracanã.

En la próxima fecha, Flamengo visitará a Liga de Quito y el Ferroviario jugará de local frente a Táchira.

Con este resultado, Flamengo llega a 3 puntos después de 2 partidos jugados. En tanto Central Córdoba (SE) ya tiene 4 unidades y está en la cima de la tabla del Grupo C.

Cambios en Flamengo

45' 2T - Salieron Evertton por Erick Pulgar, Juninho Vieira por Gérson y Guillermo Varela por Wesley França 70' 2T - Salieron Giorgian De Arrascaeta por Luiz Araújo, Santiago Moyano por Iván Pillud y Matías Perelló por Fernando Martínez 74' 2T - Salió Alex Sandro por Pedro

Amonestados en Flamengo:

10' 2T Erick Pulgar (Conducta antideportiva) y 32' 2T Nicolás De La Cruz (Conducta antideportiva)





Cambios en Central Córdoba (SE)

82' 2T - Salió Luis Angulo por Gastón Verón 85' 2T - Salió Iván Gómez por Sebastián Cristóforo 86' 2T - Salió Braian Cufré por Yuri Casermeiro

Amonestados en Central Córdoba (SE):

37' 1T Santiago Moyano (Conducta antideportiva), 40' 1T Leonardo Heredia (Conducta antideportiva), 12' 2T Jonathan Galván (Conducta antideportiva) y 37' 2T Luis Angulo (Demorar el juego)