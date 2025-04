Ecuador Sub 17 cayó 3-2 ante Brasil, no peleará por el título y jugará los ‘playoffs’ por un cupo al Mundial

Ecuador Sub 17 festeja el triunfo ante Uruguay

La Selección de Ecuador Sub 17 sufrió una dura derrota 3-2 frente a Brasil, este viernes 5 de abril, en la última fecha del Grupo B del Sudamericano Sub 17. Con este resultado, la Mini Tri se quedó a las puertas de las semifinales, aunque mantiene vivas sus opciones de clasificar al Mundial de la categoría.

El equipo dirigido por Juan Carlos Burbano tuvieron un arranque soñado. En el primer tiempo fue ampliamente superior y se fue al descanso con una ventaja mínima, pero merecida. Apenas comenzado el complemento, Ecuador amplió la diferencia y parecía tener todo bajo control.

Pero Brasil, fiel a su historia, no tardó en reaccionar. En cuestión de minutos descontó, empató el partido y sobre el final logró la remontada. Ecuador no pudo reponerse anímicamente, perdió el control del mediocampo y no generó opciones claras para igualar el marcador.

Con esta caída, la Tricolor terminó tercera en el Grupo B del Sudamericano Sub 17, con seis puntos y +3 de diferencia de gol. Bolivia, que también avanzó como cuarta, jugará la misma instancia.

Ambas selecciones aún tienen una bala más: los playoffs por la clasificación al Mundial Sub 17. Según el formato, se enfrentarán a los equipos que finalicen tercero y cuarto del Grupo A. El que gane su llave clasificará de forma directa a la Copa del Mundo. Los perdedores, por su parte, disputarán un último partido entre sí por el último cupo disponible.

¿Cuándo juega Ecuador en los playoffs del Sudamericano Sub 17?

Los partidos de los playoffs se disputarán el martes 8 de abril, en horarios aún por confirmar. Las semifinales del torneo se jugarán el miércoles 9 de abril.

Esta es la primera vez que el Sudamericano Sub 17 entrega siete cupos al Mundial, gracias a la ampliación del formato a 48 selecciones que implementó la FIFA. Conmebol contará con más representantes en la cita global.

Ecuador Sub 17 sigue soñando con el Mundial

Pese al golpe anímico de la derrota ante Brasil, Ecuador sigue con vida y dependerá de sí mismo para conseguir el boleto al Mundial Sub 17. El grupo ha mostrado momentos de gran nivel y buscará levantar cabeza para asegurar su presencia en la próxima cita planetaria juvenil.