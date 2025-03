Malcolm in the Middle: un nuevo actor será Dewey en los próximos capítulos

Erik Per Sullivan no volverá a interpretar a Dewey.

Existen nuevas noticias sobre los capítulos de Malcolm in the Middle, los cuales se estrenarán en Disney + a finales de este 2025. Christopher Masterson y Justin Berfield regresarán como Frances y Reese, respectivamente. No obstante, no pasará lo mismo con Dewey.

PUBLICIDAD

Erik Per Sullivan, quien dio vida al entrañable Dewey, no volverá en su papel. Contrario a ello Caleb Ellsworth-Clark tendrá esta responsabilidad, lo cual tendremos que esperar su estreno para ver si llena los pies de este personaje que nos acompañó por múltiples temporadas.

¿Qué otros actores se unirán a Malcolm?

Anthony Timpano interpretará a Jamie, el hermano menor; Vaughan Murrae dará vida a Kelly, otro de los hermanos; y Keeley Karsten será Leah, la hija de Malcolm, lo que abre la puerta a una narrativa intergeneracional.

Cuatro episodios contará esta nueva entrega de la sitcom. En el caso del resto del elenco, se contará con los mismos actores lo cual dará un sabor de nostalgia.

¿Qué sabemos de Caleb Ellsworth-Clark?

Caleb es un actor de cine y teatro, además de escritor canadiense. Él interpretó al personaje Vedasto Douru en The Expanse.