¿Beccacece le teme a Venezuela? Esto espera del rival de Ecuador

(Photo by Franklin Jacome/Getty Images)

El director de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, ha sido cuestionado por su convocatoria y llamado a sparrings de cara a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Además, se refirió a su próximo rival.

PUBLICIDAD

Respuesta de Beccacece

“El rival tiene una gran potencia física, que la combina muy bien con los recursos técnicos, con los que ya demostró esa solidez como equipo. Tengo la sensación que aprovechará todo eso para salir a atacarnos”, resaltó el argentino.

“Tenemos la intención de atacar, recuperar el balón, jugar y transitar con capacidad para intentar resolver, buscando tener esa precisión en los momentos en que no tengamos dominio, tener la capacidad para encontrar los espacios para correr y saber utilizarlos”, expresó.

Sobre los jugadores invitados

“Siempre van a estar los que son de mi gusto. Me dejo guiar por mis sentimientos, por mis análisis. Los sparring, invitados y primer equipo lo decido yo. No deberían dudar de eso. Yo elijo a los que me gustan”, comentó el DT.

Añadió que no solo ve a un equipo, también se fija en jugadores de otros clubes. “En otra oportunidad, hemos invitados a jugadores de Emelec, Aucas, somos abiertos en lo que creemos conveniente sobre todo en los jóvenes“, reveló.

Sebastián Beccacece. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

¿Quiénes fueron los invitados?

Juan Riquelme Angulo, Patrick Mercado, Cristian Loor, Jipson Preciado, Darwin Guagua y Yuri Ochoa, jugadores de Independiente del Valle. Ederson Castillo completa la lista, que es de Liga de Quito.

¿Dónde ver el partido de Ecuador vs Venezuela?

El partido se podrá ver por Zapping a las 16:00 de este viernes 21 de marzo. La Tricolor marcha tercero en la tabla de posiciones con 19 unidades; tenemos 3 puntos menos por el caso Byron Castillo.