WWE: de ser agredida por su pareja a campeona en NXT, la historia de Stephanie Vaquer

El reciente episodio de NXT fue histórico para la lucha libre latinoamericana, donde la chilena Stephanie Vaquer se coronó como la primera gladiadora en conseguir dos campeonatos máximos de la marca de desarrollo de la WWE.

Historia de Stephanie Vaquer

La joven nació en San Fernando, Chile, y desde temprana edad mostró pasión por la lucha libre. Comenzó a entrenar desde los 16 años; sus primeras apariciones fue bajo el nombre de ‘Dark Angel’.

Su ambición la llevó a México en busca de mejores oportunidades, lo cual no fue sencillo pero lo logró. Sus entrenadores ‘Ricky Marvin’, ‘Gran Apache’ y ‘Último Guerrero’ pulieron su técnica.

Su gran salto ocurrió en el 2019 cuando debutó en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Su desempeño atrajo la atención de Shawn Michaels, quien la fichó para NXT.

Su debut llegó en octubre del 2024, en apenas 5 meses se catapultó como un ícono que se traduce en dos dobles campeonatos. No obstante, no todo es alegría porque un ambiente familiar hostil terminó por ser un obstáculo pero no un freno para su carrera.

Caso de agresión familiar

El 02 de marzo del 2023 la luchadora denunció que su pareja le propinó agresiones físicas. Según reportes extraoficiales, la deportista sufrió lesiones en el cuello tras una fuerte discusión.

Aunque la ahora campeona no se pronunció oficialmente sobre la denuncia, compartió mensajes de apoyo de sus seguidores y colegas en redes sociales.