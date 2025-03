¿Buenas noticias para Barcelona SC? La carta mágica del Corinthians no llegaría al partido de vuelta

(Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Barcelona SC tiene un partido clave este miércoles 12 de marzo. El elenco del Astillero deberá concretar su pase a fase de grupos de la Copa libertadores de América, donde Corinthians llega con un resultado adverso y sin una de sus máximas figuras.

¿Qué lesión sufrió Yuri Alberto?

Yuri Alberto y Rodrigo Garro fueron los jugadores claves para celebrar la victoria sobre el Santos de Neymar este domingo 09 de marzo. Alberto marcó el primer tanto pero un problema con su tobillo lo deja, prácticamente, fuera del duelo ante el ‘ídolo del Ecuador’.

“Se me atascó el pie y me puse a llorar, espero que no sea nada grave. Contentos con la victoria, con la entrega, merecemos estar en la final y lucharemos por ser campeones”, comentó el delantero del Timao.

“Ahora tenemos una gran final el miércoles para revertir el resultado. Quiero ayudar de cualquier manera, marcando goles, dando asistencias y sacrificándome”, indicó sobre este nuevo cotejo que viene aunque su participación está en tela de duda.

Otra duda para el Corinthians

A la par, Garro no está al 100%. Después de la victoria del domingo añadió que tiene dolores en la rodilla lo cual no le permite ayudar en su totalidad al club.

“Sé lo que es Corinthians, sé cómo vivimos y cómo nos transmiten esta pasión. Solamente quiero agradecer a los fans. Ahora a descansar, y el miércoles es guerra", relató tras su paso a la final.

Los dos jugadores estuvieron presentes en el estadio Monumental, los cuales fueron mermados por el increíble trabajo táctico de Souza y Arreaga. Este miércoles 12 de marzo el partido será a las 19:30 y se transmitirá por Disney+.