UFC: el número de victorias que le falta a Michael Morales para ir por el título

El próximo 10 de mayo el ecuatoriano Michael Morales se volverá a subir al octágono para medirse contra el brasileño Gilbert Burns. ‘Durinho’ viene de tres derrotas consecutivas, pero es un hueso duro de roer que puede catapultar la carrera del pasajeño.

¿Cuántas peleas faltan para el título?

En una reciente entrevista con el periodista Henry Ronquillo, Morales apuntó que dos o, máximo, tres peleas más lo catapultarían a buscar el título de peso welter.

“No es que me esté acelerando, no creo que me esté apresurando. Pero es lo que toca, Si Dios lo permite ganamos el puesto 8 , seguiría el 5 y luego el 2; y luego no queda nadie”, afirmó sobre su presente.

“Si Dios me permite ganar esas dos o tres peleas que me toque ya sería una oportunidad por el título”, acotó.

¿Qué pasará a futuro?

El hambre de campeón del invicto Morales no se limitará a la categoría welter, en sus objetivos también estaría pretender dar un golpe de autoridad en el peso medio donde Dricus Du Plessis es el vigente monarca.

Entre los futuros rivales de Michael Morales, después de su capítulo con ‘Durinho’, está Ian Machado Garry, Jack Della Maddalena y, posiblemente, Leon Edwards o Kamaru Usman.