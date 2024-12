¿Qué pasó con el “Matagigantes”? LDU lo hizo ver chiquito al IDV

Liga de Quito acaricia el título de LigaPro tras golear 3-0 al IDV en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, con ‘doblete’ de Álex Arce y un tanto de Gabriel Villamil.

Y eso que pudo haber sido más, pudo terminar en un papelón para el Independiente del Valle que se vio muy superado ante Liga de Quito. En la final de ida, el “Matagigantes” pasó desapercibido.

Y es que el IDV no es aquel equipo que era temido a nivel nacional e internacional, no fue ese equipo al que bien apodaron “Matagigantes”. A tal punto, que la jugada más clara fue en un tiro libre de Yaimar Medina, de ahí no tuvo ninguna ocasión de gol.

Todo apunta a que Gandolfi, el entrenador de los “Rayados del Valle”, no supo llegar a sus jugadores. El argentino cambió el esquema táctico que el IDV venía manejándose con Ramírez, Paiva y Anselmi que dio muchos buenos resultados en su momento. Este IDV demostró que perdió identidad.

Ahora, la revancha será en su estadio, en Sangolquí, donde deberán golear a Liga de Quito, un equipo que rara vez recibe muchos goles. Sin duda, una hazaña para el IDV que, sino consigue remontar, recordará al 2024 como una decepción, llegando a la final de Liga Pro y Copa Ecuador, y perdiendo ambas.