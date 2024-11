Los Kiños del Año: los miles de dólares que ganará ‘el Loco Baldeón’ por subir al ring

El 30 de noviembre se realizarán ‘Los Kiños del Año’. El Coliseo General Rumiñahui será el lugar donde 7 peleas, entre creadores de contenido, exdeportistas y personajes del entretenimiento, intercambien golpes bajo la modalidad del boxeo.

Una de las personalidades que más atrajo audiencia fue Luis Miguel Baldeón. ‘El Loco’ se enfrentará a Paolo Ladino. Previo a su pelea tuvo una preparación en un gimnasio de la capital, a la par reveló cuánto recibirá de paga por colocarse los guantes de box.

El periodista deportivo contó que en el primer contacto indicó que no iba a arriesgar su integridad. “Tengo 56 años, tengo una condición física pobre. La segunda vez que me propusieron me dijeron 3 mil dólares”, relató.

“Está pelea significa, literalmente, vencerme a mí mismo. Ver hasta donde puedo llegar”, añadió.

Riesgos en el boxeo

“Hay que pensarlo 3, 4 y 5 veces. Con el box te puedes hacer daño. El box es para inteligentes, personas muy rápidas. Personas que no se dejan llevar por la ira. Personas que no pierden el control. Si eres rebelde, el boxeo te da disciplina”, finalizó su mensaje.