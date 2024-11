¡Semana clave para Liga de Quito! FEF devolvería los 3 puntos a los albos

Liga de Quito vs El Nacional este próximo 02 de octubre

Semanas atrás, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió un baldazo de agua fría por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en esta recta final de la Fase 2 de LigaPro. El equipo ‘albo’ fue sancionado con la resta de tres puntos, y sin la posibilidad de fichar, sin embargo parecería que todo va encaminado para que se solucione este problema tras la apelación de la dirigencia de la ‘U’.

PUBLICIDAD

¿Por qué se dio la sanción?

La razón de la mencionada sanción se debe a la resta de -3 puntos por no cumplir a tiempo con obligaciones económicas con Franklin Guerra, ex jugador del club, por lo que la Comisión Disciplinaria de la FEF ejecutó la sanción que incluía el no poder fichar. El cuadro albo se pronunció en redes sociales mencionando que apelará debido a que dichos pagos se hicieron dentro del tiempo que correspondía.

La FEF lavantó la sanción pero mantiene los -3 puntos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol levantó la suspensión que regía sobre Liga de Quito y está habilitado para jugar en todas sus categorías.

Sin embargo, la situación de los puntos se mantiene igual, la resta de 3 unidades permanece hasta una resolución de la apelación, misma que Liga de Quito realizó días atrás donde fundamentó que cumplió con el debido proceso.

Metro Ecuador pudo conocer que la respuesta de la FEF se dará a conocer antes de la última fecha de Liga Pro como resolución a la apelación de la ‘U’. Asimismo, todo apuntaría a que la FEF aceptaría los argumentos de Liga de Quito por lo que se restablecerían esos 3 puntos y se definiría en la reunión del Tribunal de Apelaciones de la FEF.

De igual forma, José Antonio Molestina en el programa De Una comentó la diferencia que hay entre la sanción que la FEF hizo a Emelec y a Liga de Quito. “Cuáles son las diferencias con el caso del Emelec, sencillo: en el caso de ellos, pagaron una letra y olvidó de notificar. En el caso de LDU, pagaron toda la deuda y ahí empieza una ambigüedad del reglamento que dice que no tenían que informar si es que cancelaron la deuda. De lo que he podido averiguar en la previa, estas argumentaciones se las van a aceptar a LDU”.

Postura de IDV ante esta sanción

Santiago Morales, directivo de Independiente del Valle, habló sobre la sanción de la FEF en contra de Liga de Quito: “Creemos que los 3 puntos se deberían devolver a Liga de Quito, quisiéramos ganar en la cancha. Se debe ajustar algunos temas en los reglamentos para que esto no vuelva a suceder”, expresó el directivo en una charla con Radio La Red.

“La FEF debería pronunciarse hoy para que todos estemos tranquilos y planificar todo para el fin de semana. Estamos a la espera de la resolución para tomar decisiones. La rebaja de puntos no debería ser para las formativas, los chicos no deben ser perjudicados. LDU cumplió con sus obligaciones y se deben devolver esos 3 puntos. Podría existir una Final”, finalizó Morales.