Piero Hincapié, Ángelo Preciado y William Pacho se preparan para disputar partidazos en la Champions League

La UEFA Champions League entra en una jornada decisiva con partidos de alto voltaje, donde los grandes equipos de Europa buscan consolidarse en la tabla de posiciones. Esta semana, la atención estará puesta en choques como el Bayern Múnich vs. PSG, el Sporting de Lisboa vs. Arsenal, y el Bayer Leverkusen vs. Salzburgo, pero también habrá focos en los ecuatorianos que brillan en el torneo: Ángelo Preciado, Piero Hincapié y William Pacho.

El partidazo: Bayern Múnich vs. PSG

El Allianz Arena será el epicentro del fútbol europeo este martes, cuando dos gigantes se enfrenten en un duelo cargado de historia y talento. El Bayern, liderado por un mediocampo sólido y su voracidad ofensiva, comandada por Harry Kane, buscará imponer su localía. En frente estará el PSG, que llega con la presión de reivindicarse en Europa y contará con el ecuatoriano William Pacho, pieza clave en su defensa central. El joven tricolor tendrá la misión de frenar a delanteros como Kane y Jamal Musiala, en un reto de máxima exigencia.

En pocas horas se concreta el fichaje de William Pacho Captura de pantalla de X.

Sporting de Lisboa vs. Arsenal: estilos en conflicto

En Portugal, el Sporting recibirá a un Arsenal que es protagonista tanto en la Premier League como en la Champions League. Los Gunners, comandados por Mikel Arteta, llegan como favoritos, pero el equipo de Lisboa ha demostrado que su juventud y dinámica pueden complicar a cualquier rival, más aún contando con un ‘killer’ como Viktor Gyökeres.

Bayer Leverkusen vs. Salzburgo: la muralla Hincapié

El Bayer Leverkusen, uno de los equipos nuevos en esta edición, recibe al Salzburgo en un duelo que promete espectáculo. Piero Hincapié, habitual titular en la defensa del conjunto alemán, será fundamental para frenar a los veloces atacantes del equipo austríaco. Hincapié no solo es un baluarte defensivo, sino también una amenaza en jugadas de pelota parada, en un equipo qe tiene variantes ofensivas interesantes lideratos por Xabi Alonso.

Bayer Leverkusen, de Piero Hincapié, perdió la Europa League Getty imágenes (Lars Baron/Getty Images)

Sparta Praga vs. Atlético de Madrid: Preciado ante un desafío mayor

En Praga, el Sparta recibe al Atlético de Madrid en un enfrentamiento que tiene al ecuatoriano Ángelo Preciado como protagonista. El lateral derecho será clave para el equipo checo, tanto en defensa como en ataque, donde intentará frenar las arremetidas del conjunto de Simeone y aportar profundidad por su banda. El Atlético, con Antoine Griezmann en gran nivel, buscará sumar puntos para meterse entre los favoritos.

Otros encuentros destacados

Slovan Bratislava vs. AC Milán: Los italianos llegan como claros favoritos, pero no pueden confiarse ante un equipo que, en casa, busca sumar para salir del último lugar.

FC Barcelona vs. Brest: En el Camp Nou, el Barça busca reafirmar su favoritismo ante un Brest que ha sido sorpresa en Champions. Flick podría rotar su once, pero Lewandowski y compañía quieren los 3 puntos.

Inter de Milán vs. Leipzig: Duelo crucial entre dos equipos de nivel parejo. El Inter necesita ganar para no complicar su buena ubicación, mientras que Leipzig apuesta a Sesko y Openda para sumar su primera victoria.

Manchester City vs. Feyenoord: El equipo de Guardiola, con una mala racha, pero con Erling Haaland en modo goleador, es el favorito, aunque el Feyenoord ha demostrado ser un rival incómodo. ¿Volverá a la senda de la victoria?

Sport Boys vs. Atalanta: Los italianos llegan como amplios favoritos, al ser invictos aún en Champions, enfrentando al Sport Boys que no conoce lo que es sumar puntos.