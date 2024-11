Mushuc Runa empató con El Nacional y Ángel Gracia anotó dos goles

En el enfrentamiento de la fecha 14 del torneo Ecuador - Liga Pro Serie A 2024, Ángel Gracia brilló al anotar por duplicado para Mushuc Runa, llevando a su equipo a igualar con El Nacional por 2-2. Ángel Gracia, el defensor de Mushuc Runa, se mostró efectivo al anotar dos goles y colocar a su equipo en una posición inmejorable. No obstante, El Nacional no se resignó y logró igualar el encuentro. Con un imponente disparo, Gustavo Asprilla encendió la alegría en la afición de su equipo para conseguir el descuento a los 32 minutos de la segunda mitad. La emoción no cesó, ya que Fidel Martínez definió el empate final de 2 a 2 en el minuto 35 de la misma etapa, tras una jugada espectacular.

Mushuc Runa intentó ser fuerte disparando muchas más veces en el arco, pero sin éxito para conseguir anotar. Según las estadísticas, 7 fueron al arco y 8 terminaron afuera.

Ángel Gracia se alzó como el jugador más destacado del partido. El defensor de Mushuc Runa fue importante por convertir 2 goles y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Fidel Martínez se destacó también en el estadio la Cocha. El atacante de El Nacional anotó 1 gol y disparó al arco contrario en 2 oportunidades.

El técnico de Mushuc Runa, Éver Almeida, propuso una formación 4-5-1 con Christian Tapia en el arco; Jeison Mina, Dennys Quintero, Juan Cruz Randazzo y Ángel Gracia en la línea defensiva; Jean Estacio, Stiven Tapiero, Mauricio Alonso, Joaquín Vergés y Bágner Delgado en el medio; y Mathías Acuña en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marcelo Zuleta salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con David Cabezas bajo los tres palos; Kevin Peralta, Anthony Bedoya, Bryan Rivera y Fernando Mora en defensa; Tomson Minda, Luis Arce, Charles Vélez y Eddy Mejía en la mitad de cancha; y Gustavo Asprilla y Alejandro Cabeza en la delantera.

El árbitro Russell Terán León fue el encargado de supervisar el juego en el estadio la Cocha.

En la siguiente fecha Mushuc Runa se enfrentará de visitante ante Barcelona, mientras que El Nacional jugará de local frente a Técnico Universitario.

Cambios en Mushuc Runa

59' 2T - Salió Joaquín Azzem Vergés Collazo por Elián Joshue Caicedo Lopez 71' 2T - Salió Bágner Samuel Delgado Loor por Luis Miguel Ayala Brucil 84' 2T - Salió Mauricio Sebastián Alonso Pereda por Daniel Isaías Segura

Cambios en El Nacional

45' 2T - Salió Alejandro Jair Cabeza Jiménez por Gabriel Jhon Cortéz Casierra 62' 2T - Salieron Tomson Geraldy Minda Borja por Jorge Antonio Ordóñez y Eddy Joel Mejia Montero por Fidel Francisco Martínez Tenorio 68' 2T - Salió Charles Ariel Vélez Plaza por Marcos David Olmedo Garrido 91' 2T - Salió Marcos David Olmedo Garrido por Adrián Josué Cela

Amonestados en El Nacional:

31' 1T Fernando Mora (Conducta antideportiva), 10' 2T Charles Vélez (Conducta antideportiva) y 43' 2T Marcos Olmedo (Sujetar al rival para impedirle avanzar)