Un partidazo se vive en Asunción, Paraguay. La final de la Copa Sudamericana reunió a Racing y Cruceiro, donde los argentinos comenzaron con ventaja de 2-0 en los primeros 25 minutos.

En el banco de ‘La Academia’ está presente un conocido del fútbol ecuatoriano: Gustavo Costas.

“Cuando nací, mi viejo me inyectó esa droga y después me llevó para que me anotaran en el Registro Civil”, dice con emoción cada vez que alguien le consulta sobre los orígenes de su pasión.

Para Costas, la final del sábado no es solo un desafío profesional, sino también una oportunidad de obtener su primer título con el buzo de DT albiceleste al frente de su tercer ciclo.

Premio económico de la Copa Sudamericana

No solo la gloria espera a Costas, un importante premio económico se embolsaría en el caso de proclamarse campeones. El ganador de la edición 2024 recibe un premio de seis millones de dólares, mientras que el subcampeón se lleva dos millones.