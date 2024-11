¡La Tri nos vuelve a ilusionar! Una doble fecha redonda en Eliminatorias, ¿qué se viene?

Ecuador cerró el 2024 en la tercera posición de las Eliminatorias, después de ganarle a Colombia con gol de Enner Valencia. El combinado de Sebastián Beccace hace ilusionar a todo el país tras una doble fecha buenísima, que encamina al objetivo de clasificar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

PUBLICIDAD

La goleada ante Bolivia 4-0 en Guayaquil, y el histórico triunfo 1-0 ante Colombia en Barranquilla, han cambiado totalmente la imagen del equipo al cual, se le criticaba por muchos aspectos por diversosn problemas, que ahora quedaron en segundo plano. Uno de ellos, la falta de gol y de un goleador, inconvenientes que el mismo Enner Valencia se ha encargado de solucionar.

Beccacece encontró el equipo

Uno de los artífices es el estratega argentino Sebastián Beccacece, quien ha ido tomando decisiones que fueron siendo sus argumentos a las críticas. Le dio la titularidad a Hernán Galíndez, le dio la oportunidad a Joel Ordóñez, encontró la titularidad para Alan Minda, devolvió a Gonzalo Plata y reestructuró la formación táctica, pasando del 5-3-2 que dejó Félix Sánchez Bas y devoldiéndonos al 4-4-2.

Lo que más ilusiona es la edad de muchos de los tricolores que no pasan ni los 25 años de edad y que están mostrando un nivel superlativo como: Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié, Alan Minda, etc. ¿Cómo no ilusionarnos con el futuro de La Tri?

Haciendo números, a La Tri le bastan 7 puntos para oficializar su clasificación al Mundial 2026, aunque dependiendo resultados podrían ser menos. Pero, todo apunta a que esta generación de futbolistas, llevarán a Ecuador a su quinto mundial.

Ecuador descansará hasta marzo de 2025 donde recibirá a Venezuela y visitará a Chile en esa doble jornada. En junio, será local ante Brasil y viajará a Perú como visitante; y finalmente en septiembre hará su última visita a Paraguay y cerrará el torneo ante Argentina en condición de local.