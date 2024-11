La FEF levantó la sanción a Liga de Quito; ¿qué pasó con los tres puntos?

Cotejo entre Lanús de Argentina vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito, por la Copa Conmebol Sudamericana

La pasada semana, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió un baldazo de agua fría por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en esta recta final de la Fase 2 de LigaPro. El equipo ‘albo’ fue sancionado con la resta de tres puntos, y sin la posibilidad de fichar, dejándolo sin la ventaja ante su perseguidor, el IDV.

La razón de la mencionada sanción se debe a la resta de -3 puntos por no cumplir a tiempo con obligaciones económicas con Franklin Guerra, ex jugador del club, por lo que la Comisión Disciplinaria de la FEF ejecutó la sanción que incluía el no poder fichar. El cuadro albo se pronunció en redes sociales mencionando que apelará debido a que dichos pagos se hicieron dentro del tiempo que correspondía.

La FEF lavantó la sanción pero se mantienen los -3 puntos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol levantó la suspensión que regía sobre Liga de Quito y está habilitado para jugar en todas sus categorías este fin de semana.

Sin embargo, la situación de los puntos se mantiene igual, la resta de 3 unidades permanece hasta realizar la apelación, misma que Liga de Quito realizaría la próxima semana. Es decir, dependerá de la apelación y los fundamentos de la dirigencia alba.