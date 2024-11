“Ecuador no mereció ganar, se les apareció la virgen”, explotó periodista colombiano sobre el triunfo de La Tri

Este martes 19 de noviembre, las Eliminatorias Sudamericanas cerraron el 2024 con su doble fecha FIFA con la jornada 12. Ecuador hizo historia al ganarle a Colombia después de 59 años y con ello escaló posiciones manteniéndose en zona de clasificación al Mundial 2026.

En el programa Win Sports, analizaron el partido donde La Tri venció a Colombia y entre dos periodistas se armó el debate, de los cuales uno se enojó: “Ecuador no mereció perder y Colombia no mereció ganar. No me da miedo decirlo. La derrota es injusta”, comenzó el periodista quien después aseugró: “Galíndez no sabe como lo sacó, se le apareció la virgen. Nos tocó perder porque el fútbol es así”.

El combinado ecuatoriano tuvo un partido bravísimo ante Colombia en Barranquilla, donde sumó 19 puntos e igualó en puntos a los cafeteros, pero superándolo en el gol diferencia y colocándose sobre los de Néstor Lorenzo. Además, ganando no dejó que Paraguay le pase con su empate ante Bolivia, sumando 17 puntos.

La Tri descansará hasta marzo de 2025 donde recibirá a Venezuela y visitará a Chile en esa doble jornada. En junio, será local ante Brasil y viajará a Perú como visitante; y finalmente en septiembre hará su última visita a Paraguay y cerrará el torneo ante Argentina en condición de local.