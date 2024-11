“Vamos a morir, somos polvo”, las palabras de Mike Tyson antes de su pelea contra Jake Paul

El combate de Jake Paul contra Mike Tyson marca una de las grandes apuestas de Netflix para este año y también un nuevo paso en la feroz puja del ‘streaming’ por los derechos deportivos.

El AT&T Stadium de los Dallas Cowboys será esta noche uno de los focos deportivos a escala global, pero en esta ocasión no lo será por la NFL.

En ese estadio con capacidad para 80.000 personas se celebrará el combate entre Jake Paul y Mike Tyson en una velada de boxeo que también contará con la pelea entre la puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor y que se emitirá en directo en todo el mundo a través de Netflix.

Palabras de Mike Tyson

La cuenta Happy Punch, que se describe como “Una nueva generación de deportes de combate”, compartió el video en el que una joven le realiza una pregunta precisa a Iron Mike:

“Bueno, regresas al ring para esta pelea. Estás brindando una oportunidad monumental para que los niños de mi edad vean a la leyenda Mike Tyson en el ring por primera vez. ¿Qué tipo de legado te gustaría dejar cuando todo esté dicho y hecho?”.

La respuesta de Tyson dejó sorprendidos a todos: “Bueno, no lo sé. No creo en la palabra legado. Simplemente creo que esa es otra palabra para el ego. Esa es sólo una palabra a la que todos se aferraron. Y me usaban cada cinco segundos. No significa absolutamente nada para mí. Estoy de paso. Voy a morir y todo terminará. ¿A quién le importa el legado después de eso? ¡Pero qué gran ego! Entonces, voy a morir. No quiero que la gente piense ‘soy esto’, ‘estoy genial’. No. No somos nada. Vamos a morir. Somos polvo. No somos absolutamente nada. Nuestro legado no es nada”.