Beccacece habla de Colombia y resalta las fortalezas de La Tri para este partido

Félix Torres, William Pacho y Piero Hincapié con Ecuador - La Tri

LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 26: Damion Lowe #17 of Jamaica heads the ball over Willian Pacho #6 and Piero Hincapie #3 of Ecuador during the CONMEBOL Copa America 2024 Group B match between Ecuador and Jamaica at Allegiant Stadium on June 26, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

(Ethan Miller/Getty Images)