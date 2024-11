¿Ecuador debe jugar en Quito o en Guayaquil? Beccacece respondió

Ecuador ya piensa en Colombia, rival al que enfrentará este martes 19 por la Fecha 12 de Eliminatorias. Sin embargo, tras la arrolladora victoria ante Bolivia por 4-0, queda la incógnita si La Tri debe hacer de local en la ciudad de Quito o de Guayaquil.

Después del partido ante los cafeteros, La Tri descansará hasta marzo de 2025 donde recibirá a Venezuela y visitará a Chile en esa doble jornada. En junio, será local ante Brasil y viajará a Perú como visitante; y finalmente en septiembre hará su última visita a Paraguay y cerrará el torneo ante Argentina en condición de local. Para los tres partidos restantes de local, qué convendría más: ¿Quito o Guayaquil?

Gonzalo Plata, de la selección de Ecuador, festeja tras anotar su segundo tanto ante Bolivia en un duelo de la eliminatoria mundialista, realizado el jueves 14 de noviembre de 2024, en Guayaquil

La respuesta de Beccacece

“La verdad que ha sido una verdadera fiesta, el equipo ha jugado bien y todo eso genera este condimento. No importa si es en Quito o en Guayaquil, los chicos juegan por su gente, por su nación. Lo importante es que dieron el máximo, cerramos una noche redonda”, dijo el estratega sobre su preferencia para hacer de local.

“En la altura también fuimos más intensos y superiores que los rivales, hay que poner todo en contexto. Ecuador tiene un gran potencial. Estamos viendo a un Ecuador más protagonista en la altura y el llano. Cuando uno concreta se ve diferente, pero en el desarrollo, fue un calco”, complementó el estratega señalando que este equipo rinde en cualquiera de las dos ciudades.

El técnico de Ecuador, Sebatián Beccacece, discute ante el árbitro durante el partido de la eliminatoria mundialista contra Paraguay, en Quito, el jueves 10 de octubre de 2024

Jugadores se mostraron felices por la afición de Guayaquil

Sin duda alguna que el primer balance de la goleada sobre Bolivia es positivo. Antes de este partido, se reprochaba mucho la falta de eficacia y la poca cuota de gol de Ecuador, sin embargo la goleada ante los del altiplano, opaca este problema que venía teniendo La Tri pues en los últimos cuatro partidos anteriroes, hizo solo un gol.

En diferentes declaraciones, jugadores como Enner Valencia y Gonzalo Plata han destacado sentirse bien por el ambiente en las gradas tras la victoria en Guayaquil.“Lo hablé también cuando jugamos contra Uruguay, que dije que jugar aquí en Guayaquil es increíble, por como la gente ayuda, como la gente apoya, ellos nos dan el impulso para seguir haciendo goles, para seguir jugando hacia adelante. Ahora a pensar en Colombia”, expresó ‘Platita’ quien fue figura con un ‘doblete’.

A Ecuador no le va nada mal en Quito

Ahora bien, si bien es cierto la goelada ante Bolivia generó muchas cosas positivas en La Tri e hizo que Guayaquil sea visto como alternativa de localía, en Quito no le ha ido mal a Ecuador.

La Tri está invicta en Quito donde le ha ganado a Perú, Chile y Uruguay; y registra dos empates ante Paraguay y Colombia siendo una selección muy díficil de penetrar pues encajó un solo gol, el que hizo Canobbio de la selección uruguaya.

A esto, hay que sumarle que Bolivia no es de las selecciones más fuertes de las Eliminatorias, e incluso los del altiplano no ganan a Ecuador en el torneo desde 1997, por lo que no es el argumento suficiente para señalar que Guayaquil es el escenario ideal para La Tri, mucho menos cuando el rival vino con varios alternantes. Sin duda, que el rendimiento de Ecuador es bueno de local, más allá de la ciudad y parecería que ahí Beccacece no se equivoca al decir que “No importa si es en Quito o en Guayaquil, los chicos juegan por su gente”.

Parecería que el panorama ideal es que se defina la localía evaluando al rival, en 2025 habrán tres partidos de local ante Venezuela, Brasil y Argentina. ¿Contra qué equipo sería ideal usar el arma de la altura de Quito?