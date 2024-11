Entre lágrimas, así fue la despedida de Ángel Mena de la Selección de Ecuador

El partido entre Ecuador y Bolivia tendrá un detalle especial este jueves 14 de noviembre: Ángel Mena jugará su último partido vistiendo los colores de la Tri.

PUBLICIDAD

Todos los jugadores optaron por levantarlo en hombros, brindarle aplausos y portar la camiseta con el dorsal 15 en honor al ‘Angelito del gol’. Así mismo, se proyectaron las palabras de la madre de Mena, lo cual conmovió a los asistentes en el Monumental.

Con lágrimas el jugador tricolor de 36 años se despidió de vestir la piel más importante del país. Para cerrar con broche de oro, la ovación de los ecuatorianos bastó para agradecerle su aporte.

Detalles de su retiro

El volante de 36 años, quien actualmente juega en el Pachuca de México, anunció su retiro de la selección ecuatoriana en una emotiva rueda de prensa.

Mena, quien a lo largo de su carrera ha sido un referente para el fútbol ecuatoriano, expresó que su decisión fue tomada tras hablar con sus familiares. “La decisión la tomé junto a mi familia. Hay muchos chicos jóvenes y es hora de darle ese espacio para el futuro. Me quedo con los momentos de la concentración vividos”, declaró el futbolista en la rueda de prensa.

El experimentado futbolista también destacó el orgullo de haber tenido la oportunidad de defender la camiseta de la selección: “El mensaje es claro, vestir la camiseta de la selección siempre será un orgullo, no hay nada más lindo que eso. Esperar a toda la afición que siempre está alentando, después matarse por la camiseta dentro del campo de juego. Siempre me emociona venir acá al Capwell, donde viví momentos lindos; todo esto me motiva”.