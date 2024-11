Periodista boliviano sufre asalto a las afueras del Estadio Monumental de Guayaquil

En la víspera del encuentro entre Ecuador y Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026, un lamentable suceso ha generado preocupación en el ámbito periodístico y deportivo: un periodista boliviano fue víctima de un asalto y robo en los alrededores del Estadio Monumental de Guayaquil.

PUBLICIDAD

El periodista, quien se encontraba en Ecuador para cubrir el partido, fue abordado por sujetos armados mientras realizaba su trabajo en las inmediaciones del estadio. El comunicador José Azeñas, quien conversó con el colega Andrés Ponce sobre lo sucedido explicó: “Me sustrajeron el teléfono por el Estadio Monumental. Por primera vez en esta ciudad, no sabía que era una zona peligrosa. Estaba haciendo imágenes del Monumental, llegaron en una moto, me dijeron que les de el celular con una navaja”.

Este incidente ha despertado la solidaridad y preocupación de colegas y figuras del medio deportivo tanto en Bolivia como en Ecuador, quienes han manifestado su rechazo a estos actos de violencia y la falta de seguridad en zonas aledañas a este histórico estadio de Guayaquil.

Este caso pone de manifiesto los desafíos y riesgos que enfrentan los periodistas deportivos al desempeñar su labor en contextos internacionales, donde su seguridad debe ser una prioridad. Sin embargo, el periodista se mostró ya tranquilo porque este incidente no pasó a mayores.

El partido entre Ecuador y Bolivia, programado para el jueves, ha quedado marcado por este episodio de inseguridad, que llama a la reflexión sobre las medidas preventivas y el respeto hacia quienes, con esfuerzo y dedicación, trabajan para informar sobre la pasión que une a millones: el fútbol.