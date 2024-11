¡Le va a ganar a Tyson! Jake Paul va por “la cabeza” de Canelo Álvarez

‘El Niño Problema’ tiene mucho que demostrar este próximo 15 de junio. Jake Paul posee una pugna contra Mike Tyson, pero no ha dudado en lanzar una amenaza contra uno de los mejores boxeadores de la historia Canelo Álvarez.

El creador de contenido participó en un evento para promocionar su combate que será en el AT&T Stadium de Texas. En sus declaraciones aprovechó para hacer una promesa a su madre:

Palabras de Jake Paul

“Mamá, te prometo que he nacido para esto. Dios me ha destinado para esto. El univeso me ha elegido. Yo, Jake Joseph Paul, noquearé a Mike Tyson el viernes, 15 de noviembre. Está escrito en los p**** libros de historia”, afirmó.

Sus palabras no quedaron ahí, en un podcast con Sean O’Malley dejó claro que su objetivo es establecerse como una figura central en el boxeo y afirmó que Canelo es el próximo nombre en su lista de rivales.

“Sí, tengo un nombre en mente, Canelo. (…) Mi pelea contra Canelo en las 200 libras por el campeonato de peso crucero del mundo será la pelea más importante, posiblemente incluso más grande que mi pelea contra Tyson. Tiene mucho sentido”.

“Canelo está camino a su salida, así que va a querer un día de pago. Quiero mostrarle al mundo que toda la mierda que he estado diciendo sobre vencer a Canelo es realmente cierta”, dijo Paul.