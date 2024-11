Hizo llorar a todos: Este fue el conmovedor mensaje de Independiente del Valle a Marco Angulo

Marco Angulo de 22 años era una de las jóvenes promesas destacadas del fútbol ecuatoriano, su talento y proyección lo llevaron a destacar en Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria, club último donde militó dejando una huella imborrable.

Lamentablemente un accidente automovilístico truncaron los sueños del joven deportista quien luchó por su vida por 33 días, luego del siniestro en la Autopista General Rumiñahui. Su deceso se confirmó el 11 de noviembre de 2024.

“El tiempo no borra el dolor, pero tampoco borra el cariño. Por mucho que duela, no se olvida a quién se quiere. La Familia IDV ante el sensible fallecimiento de Marco Angulo, jugador que creció en esta casa, expresa su nota de pesar, mucha fuerza y paz a su familia”, escribió IDV en sus redes sociales, con un mensaje que sacó una lágrima a más de uno.

Angulo se formó en las divisiones inferiores del Independiente del Valle, donde se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, y esto le ayudó a subir al primer equipo.

Debutó con 18 años en el 2021 y ya con la planilla principal ganó la Copa Sudamericana, La Copa Ecuador y la Liga Pro 2022. Después fue transferido al Cincinnati de la MLS.

Este 2024, el jugador llegó a Liga de Quito como volante y reemplazar a Jefferson Valverde y Mauricio Martínez. Se caracterizaba por su gran visión de juego, su habilidad para distribuir el balón y su capacidad para llegar al área rival. Con Liga tenía muchos sueños, poder alcanzar todos los títulos que pueda, lo dijo en una entrevista.