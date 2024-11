¡Escándalo en el fútbol argentino! Streamer debuta en el fútbol profesional jugando de titular

El fútbol argentino ha sido escenario de una polémica inédita luego de que el famoso streamer Spreen hiciera su debut como titular en un partido profesional. En el encuentro entre Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield, la presencia del creador de contenido argentino en la alineación inicial causó indignación entre aficionados y profesionales del deporte.

El reconocido streamer Spreen tan solo estuvo un minuto dentro del campo de juego y luego fue sustituido para dar paso a un jugador de fútbol profesional.

La decisión ha sido duramente criticada por los simpatizantes del fútbol y ha levantado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos calificaron este hecho como “vergonzoso”.

Para una gran parte de la comunidad futbolera, resulta inconcebible que alguien ajeno al mundo profesional del fútbol tenga la oportunidad de debutar de esta manera, mientras miles de jóvenes luchan día a día para abrirse camino en un deporte tan competitivo y exigente.

El famoso streamer utilizó sus redes para hacer declaraciones.

Spreen se pronunció tras el encuentro y señaló: “No le saqué el lugar a ningún pibe, pero si alguien sintió que le faltamos el respeto de alguna manera, quería pedir disculpas. No era la intención, ni en pedo faltar el respeto, ni nada de eso. Según lo que yo me había enterado, ya se había hablado con Vélez y todo el tema. No le sacamos el lugar a nadie”.

Mediante su cuenta de Twitch también declaró: “Lo único que tengo para decir es que a mí me dieron la anécdota de mi vida”.

Desde la selección Argentina también se pronuncian tras el polemicó incidente

Rodrigo De Paul, importante figura de la selección argentina, expresó hoy su opinión en una entrevista con TyC Sports: “Creo que lo más importante es el mensaje que el que está de este lado tiene que dar y, para mí, ese no es el mensaje correcto. Creo que, si bien el fútbol fue para un lado bastante marcado por el marketing, porque bueno, el mundo va para ese lado, eso no tiene que opacar que nosotros tenemos que transmitir un mensaje”.

El jugador argentino hizo una dura crítica, manifestando: “Yo lo puedo contar porque también fui un chico que me costó un montón llegar a Primera División. Esa no es la manera, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que caerse y volver a intentar. Es parte de todo el proceso que uno tiene que pasar para ser jugador de fútbol”.