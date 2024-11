Adriano sobre su vida actual, la favela y el alcohol: “Yo soy el mayor desperdicio del fútbol”

Adriano Leite Ribeiro, conocido mundialmente como “El Emperador”, fue uno de los futbolistas brasileños más talentosos de su generación. A sus 42 años, el exdelantero, quien brilló en clubes como el Inter de Milán y la Selección de Brasil, se encuentra viviendo una vida que ha tomado un rumbo inesperado en la favela de Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro. Su historia es un testimonio conmovedor de las luchas personales detrás del éxito, el deporte y la fama.

PUBLICIDAD

Desde su retiro, la vida de Adriano ha estado marcada por numerosos problemas, especialmente relacionados con el abuso de alcohol y la depresión. Aunque en sus años de gloria fue aclamado por su habilidad en la cancha y su potencia física, la vida fuera del fútbol lo ha puesto en situaciones muy distintas. Pese a sus logros y el reconocimiento mundial, el exjugador ha pasado por momentos difíciles, luchando contra sus propios demonios y las sombras de una carrera que, en sus palabras, él siente que “desperdició”.

Adriano en Brasil

En una carta pública, Adriano se abrió sobre sus arrepentimientos y la profunda tristeza que lo ha acompañado desde su juventud. Su mensaje resonó en los aficionados y en la opinión pública, especialmente cuando reveló cómo la pérdida de su padre, cuando él apenas tenía 22 años, fue un punto de quiebre en su vida. Esa tragedia personal, combinada con las presiones de la fama y las expectativas de los aficionados, hizo que buscara consuelo en el alcohol y otras prácticas autodestructivas que, con el tiempo, erosionaron su carrera y su bienestar.

Viviendo en la favela que lo vio crecer, Adriano ahora es testigo de su propia leyenda, un recordatorio de la promesa que pudo ser y que se desvaneció demasiado rápido. A pesar de los múltiples intentos de sus amigos, familiares y excompañeros por ayudarlo a retomar el control de su vida, él ha optado por un estilo de vida alejado del lujo y la fama. Acepta el entorno humilde que lo rodea, pero no sin un matiz de melancolía.

Para muchos, Adriano es un héroe caído. Su historia refleja las dificultades que enfrentan algunos atletas al retirarse, especialmente aquellos que, como él, cargan con traumas emocionales y buscan una identidad fuera de las canchas. Aunque el futuro de Adriano sigue siendo incierto, su vida es un recordatorio de que el talento y el éxito no siempre son suficientes para vencer las heridas internas y que, detrás de los reflectores, incluso los ídolos pueden ser vulnerables.

A sus 42 años, a puño y letra escribió estas duras palabras:

“Sé lo que se siente ser una promesa, incluyendo una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético. Disfruto de este estigma.

No tomo drogas, como intentan demostrar. No me gusta el crimen, aunque podría haberlo hecho. No voy a discotecas. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio. Bebo cada dos días, sí. Y los otros días también. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda.

PUBLICIDAD

Me llaman Emperador. Un tipo que dejó la favela para recibir el apodo de Emperador en Europa. ¿Cómo se explica? No lo entendí hasta hoy.

Lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, sólo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en el cordón de la calle, recuerdo mi infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo. Sólo quiero estar en paz y recordar mi esencia.

Veo a mi padre en cada uno de estos callejones. Por eso sigo volviendo aquí. Aquí me respetan verdaderamente. Aquí está mi historia. Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo. Vila Cruzeiro es mi lugar”.