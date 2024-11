Ángel Mena y su último baile con la selección de Ecuador

La selección de Ecuador recibirá este jueves 14 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Estadio Monumental Banco Pichincha a la selección boliviana de fútbol, en lo que será el último partido de Ángel Mena con la camiseta de la “tricolor”.

El volante de 36 años, quien actualmente juega en el Pachuca de México, anunció su retiro de la selección ecuatoriana en una emotiva rueda de prensa.

Mena, quien a lo largo de su carrera ha sido un referente para el fútbol ecuatoriano, expresó que su decisión fue tomada tras hablar con sus familiares. “La decisión la tomé junto a mi familia. Hay muchos chicos jóvenes y es hora de darle ese espacio para el futuro. Me quedo con los momentos de la concentración vividos”, declaró el futbolista en la rueda de prensa.

Ángel Mena Getty imágenes. (David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)

El experimentado futbolista también destacó el orgullo de haber tenido la oportunidad de defender la camiseta de la selección: “El mensaje es claro, vestir la camiseta de la selección siempre será un orgullo, no hay nada más lindo que eso. Esperar a toda la afición que siempre está alentando, después matarse por la camiseta dentro del campo de juego. Siempre me emociona venir acá al Capwell, donde viví momentos lindos; todo esto me motiva”.

En cuanto a su decisión de retirarse, Mena declaró que actualmente no está teniendo un buen ritmo de competición en su club, lo que influyó en su determinación de poner fin a su etapa con la selección.

¿Cómo ve Ángel Mena el futuro de la selección ecuatoriana?

El jugador habló también sobre el presente del equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, manifestando: “Veo al equipo mucho más agresivo, veo a un grupo unido, fuerte y comprometido”.

Sobre no haber participado en el Mundial de Qatar 2022, Ángel Mena expresó que fue una situación que se salía de sus manos y no guarda resentimientos. “No guardo rencor a nadie, no jugué más por lesión”.

Selección de Ecuador Getty imágenes (Pool/Getty Images)

Su trayectoria con la camiseta de Ecuador

Ángel Mena deja un legado en la selección ecuatoriana, habiendo jugado 61 partidos y acumulado un total de 3.206 minutos en cancha, donde anotó 8 goles entre partidos amistosos, eliminatorias sudamericanas y Copa América.

Su último gol con la “tricolor” fue marcado contra Chile en noviembre de 2023, en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.