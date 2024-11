El último mensaje de Frankie Muniz antes de sufrir su accidente en NASCAR

El actor y piloto de NASCAR, Frankie Muniz, sufrió un aparatoso accidente en un evento realizado en Arizona la noche de este viernes 08 de noviembre. La exestrella de Malcolm resultó levemente herido durante el choque.

Según Sportskeeda , el Ford F-150 #27 de la ex estrella de Malcolm in the Middle estuvo involucrado en el accidente luego de que su compañero conductor Connor Mosack chocara contra la pared en la segunda curva.

Otros conductores involucrados en el accidente fueron Tyler Ankrum, Stefan Parsons, Thad Moffitt, William Salawich, Andrés Pérez de Lara, Spencer Boyd y Stewart Friesen.

Último mensaje

Previo a su competencia, Frankie escribió un mensaje en su cuenta de X donde se mostraba emocionado por lo que sería el nuevo reto.

“Estoy entusiasmado por competir en mi ciudad natal, Phoenix, esta noche en la serie de camionetas. ¡Fue muy agradable poder conducir mi Ford F-150 para competir contra mi Ford F-150 n.° 27! ¡Sintonízanos esta noche para ver FS1!”, escribió.

Situación del actor

El ex actor fue visto cojeando hacia una ambulancia después del accidente en un video, publicado en X por el periodista Noah Lewis.