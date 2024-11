¡Insólito! El absurdo monto por el que quedó eliminado Toreros y clasificó a Deportivo Quito

El Deportivo Quito ha dado un paso más hacia su ansiado ascenso. El equipo de la capital ecuatoriana, sin jugar la vuelta ante Toreros, se clasificó a los Cuartos de Final del Hexagonal de Segunda Categoría, manteniendo viva la esperanza de volver al lugar que le pertenece por historia y tradición.

El Deportivo Quito clasificó de forma directa debido a que su rival, Toreros FC, no cumplió con sus obligaciones reglamentarias en la FEF. Sorprendentemente, el cuadro guayaquileño quedó fuera por no pagar la totalidad de lo adeudado dejando un saldo de USD 4,12 de una multa impuesta por la FEF de USD 1.500, valor que no fue pagado en su totalidad por lo que el Deportivo Quito ganó 3-0.

Comunicado IESS sobre Toreros FC

En el siguiente paso de su camino hacia la gloria, el Deportivo Quito se enfrentará a un duro rival, que saldrá del duelo entre el Naranja Mekánica de Guayaquil o la Liga de Portoviejo. Ambos son equipos fuertes, pero la “Academia” está decidida a demostrar que tiene todo lo necesario para avanzar aún más y continuar con su camino hacia la Serie A.